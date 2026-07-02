Оптового курьера со 124 граммами метадона задержали в лесу под Орлом

Он доставил в Орловскую область крупную партию запрещенного вещества.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД пресекли деятельность оптового курьера, доставившего в Орловскую область крупную партию запрещенного вещества. Как пояснили в пресс-службе УМВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину с поличным на территории лесного массива в Орловском муниципальном округе. При нем находилось кристаллообразное вещество, которое, согласно заключению экспертов ЭКЦ, оказалось метадоном. Вес изъятого наркотика составил 124,48 грамма, что квалифицируется как особо крупный размер.

Установлено, что злоумышленник работал оптовым курьером в интернет-магазине. Он прибыл в Орловскую область из Московской области с целью оборудовать тайник с наркотическим средством для его дальнейшего распространения на территории региона. В отношении задержанного Следственной частью Следственного управления регионального УМВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Тем временем судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы и представление на приговор Заводского районного суда города Орла в отношении двоих осужденных, девушки и молодого человека. Ранее судом первой инстанции оба были признаны виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Согласно приговору районного суда, деваушка была осуждена за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере (производное от N-метилэфедрона, 1,16 грамма) к 3 годам лишения свободы. Ее подельник был признан виновным в пособничестве в незаконном приобретении наркотика в крупном размере и осужден к 3 годам лишения свободы. Оба фигуранта были взяты под стражу в зале суда.

Областной суд, изучив материалы дела, исключил из приговора показания свидетелей – сотрудников полиции, в той части, где они «воспроизводили сведения об обстоятельствах совершения преступления», ставшие им известными от осужденных. Суд указал, что такие показания не могут использоваться в качестве доказательств виновности, поскольку сотрудники органов внутренних дел могут быть допрошены только по обстоятельствам проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, судебная коллегия исключила осуждение девушки за незаконное хранение наркотика, поскольку она была задержана непосредственно после его приобретения и фактически не приступила к его владению. Однако наказание, назначенное по части 2 статьи 228 УК РФ, смягчению не подлежит, так как оно уже назначено в минимальном размере, предусмотренном санкцией данной статьи, указал облсуд.

Также апелляционная инстанция изменила порядок сложения наказаний девушке по совокупности преступлений – с полного на частичное сложение. В результате окончательное наказание ей было снижено с 3 лет 4 месяцев до 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Апелляционная жалоба второго фигуранта была оставлена без удовлетворения. Теперь приговор вступил в законную силу.

ИА “Орелград”