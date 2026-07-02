Съёмки фильма про орловца — героя СВО перешагнули экватор

2.7.2026 | 16:24 Новости, СВО

Премьера документального фильма «Канатников» ожидается в этом году в сентябре.

Кинопроект, который должен увековечить память о 19-летнем Егоре Канатникове, который погиб на СВО, спасая товарища, реализуется силами телеканала «Первый областной». Финансовую поддержку оказал Президентский фонд культурных инициатив, предоставивший грант в размере 3,1 миллиона рублей.

На данный момент идёт подготовка к финальному этапу работы над документальной лентой. Инициатором её создания выступил ветеран СВО Альберт Мухамеджанов.

Егор Канатников окончил школу №50 города Орла. В 2021 был призван в армию, а в 2022 заключил контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции. Орловец служил танкистом. 6 марта того же года он погиб, но спас своего товарища. Посмертно президент России Владимир Путин наградил Канатникова орденом Мужества.

Сегодня в Орле на Аллее Героев установлена мемориальная доска в честь Егора. В его родной школе о Канатникове напоминает «Парта Героя».

Официальное сообщество проекта доступно по ссылке во «ВКонтакте».

ИА «Орелград»


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