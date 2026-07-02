Обновление Кривцовского мемориала от Олега Карпикова

«Благотворительностью я занимаюсь уже порядка тридцати лет, — рассказывает Олег Владимирович. — Но этот проект для меня совершенно особенный. В Рождественском братское захоронение находится буквально в трёхстах метрах от дома, где я вырос. Я с детства слышал рассказы о солдатах, которые ценой своих жизней подарили нам мир. И настал тот момент, когда мы, потомки, смогли выразить свою признательность — не словами, а делом: привести в порядок и осветить это памятное место».

Со временем к проекту присоединялись новые сёла и деревни: были благоустроены братские захоронения в Муравле, Черни, Студенке, Нижнем Муханове, Свапских Дворах, а также в Красной Слободке, Сабурове, Панской, Культурной посадке, Новополеве и Техникумовском. В мае этого года завершились работы на захоронении в Репьевке и у мемориала в Протасово Малоархангельского района.

С каждым новым объектом Олег Карпиков всё больше укреплялся в мысли: проект должен расти. В идеале — охватить все братские захоронения Орловщины. Первый этап проекта получил название «Огонь памяти». Это установка Вечных огней и Огней памяти у воинских захоронений. Там, где нет газопровода, используют баллонный газ. Второй этап назвали «Свет памяти». Под ним подразумевается монтаж светодиодных светильников на бетонных или металлических опорах у каждого братского захоронения в области. Чтобы даже ночью эти места были видны издалека, чтобы у людей была возможность в любое время прийти, поклониться, вспомнить.

И третий этап — «Мелодии памяти». Здесь планы у Олега Карпикова особенные: установить рядом с мемориалами специальную аппаратуру, чтобы в праздники звучали песни военных лет. Те самые, с которыми побеждали наши деды и прадеды, которые и сегодня мы слушаем с трепетом и гордостью.

Здесь покоятся герои

На Кривцовском мемориале покоится более 25 тысяч советских воинов. Точное число погибших мы, наверное, так и не узнаем никогда — слишком много их полегло на этой земле.

«Кривцовский мемориал — это не просто комплекс, воздвигнутый в честь сражений с фашистами, которые гремели здесь с осени 1941-го по лето 1943-го в так называемой «Долине смерти» на пойме рек Оки и Зуши. Это память о колоссальной, пронзительной до слёз трагедии, — говорит Олег Карпиков. — Я знаю, что за этим местом всегда ухаживают неравнодушные люди. Но время неумолимо, и простого косметического ухода уже недостаточно».

В рамках проекта «Мы помним! Мы гордимся!» здесь начались работы по установке освещения рядом с мемориалом, очистке плит и самого памятника. Скоро здесь зазвучат «Мелодии памяти», будут подстрижены деревья и кустарники, наведён порядок вокруг. И обязательно появятся веб-камеры.

Сюда, к Кривцовскому мемориалу, приезжают тысячи людей. Кто-то — просто чтобы поклониться, кто-то — разыскивая имена своих родных, захороненных здесь. Суть патриотического проекта — хранить память о подвиге павших достойно. Чтобы нам не было стыдно за то, как мы чтим тех, кто подарил нам жизнь и свободу.

Кривцовский мемориал — самое большое, но далеко не единственное братское захоронение в Болховском районе, о котором решил позаботиться Олег Карпиков. В рамках его проекта уже приведены в порядок захоронения в селе Середичи и в Близненских Дворах. В деревне Хутор работы ещё продолжаются, но близки к завершению. И уже в скором времени закончится благоустройство братского захоронения на въезде в сам Болхов.

«Это колоссальная и крайне важная работа. Особенно отрадно, что идёт она по личной инициативе конкретного человека, — отмечает глава Болховского района Николай Чиняков. — Олег Карпиков не просто заботится о сохранении памяти павших — он своим примером доказывает: чтить подвиг нужно делами. Конечно, местные жители и власти всегда ухаживают за захоронениями, особенно за Кривцовским мемориалом. Это место никого не оставляет равнодушным. Люди, проезжая мимо, останавливаются и замирают, осознавая что-то важное. Сделать пребывание здесь безопаснее с помощью освещения и камер наблюдения — это правильный шаг. Сама идея и, что самое главное, её воплощение — дорогого стоят!»

Особо отметим, что для проекта используется только самое современное оборудование. Светодиодные фонари, которые уже устанавливают над захоронениями, будут освещать их даже в кромешной тьме. И работают они от солнечных батарей — это значит, что муниципальным бюджетам не придётся нести никаких расходов на их содержание.

«Мне кажется, тот факт, что наш проект дошёл до Кривцовского мемориала, уже доказывает его нужность, — делится Олег Карпиков. —Значит, люди откликаются, значит, мы всё делаем правильно. Сейчас работы на Кривцовском идут полным ходом. И я очень надеюсь, что эта идея будет подхвачена другими неравнодушными людьми».

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