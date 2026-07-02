Обновление Кривцовского мемориала от Олега Карпикова

2.7.2026 | 18:59 Культура

Кривцовский мемориал — одно из самых значимых памятных мест Орловской области. Здесь покоятся 25 тысяч советских воинов. Сегодня по инициативе Почётного гражданина Орла, Глазуновского и Троснянского районовгенерального директора ООО «Кант» Олега Карпикова на мемориале начались масштабные работы по благоустройству.

Три шага к памяти

Работы проходят в рамках патриотического проекта «Мы помним! Мы гордимся!». Это не государственная программа — это личная инициатива Олега Владимировича, которую он реализует на собственные средства и на средства своих близких. За два года существования проекта география его постепенно расширялась.

Началось всё в селе Рождественское — на малой родине Олега Карпикова. Именно там два года назад был дан старт этому благородному начинанию.


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