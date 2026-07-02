В Орле сотрудника медучреждения заподозрили в коррупции

Речь идёт о сумме в 4 миллиона 900 тысяч рублей.

Информацию сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

Как рассказали в полиции, мужчина, который занимает должность в одном из медицинских учреждений нашего региона, получил эту сумму от генерального директора некоего ООО. Деньги перечислили на счёт.

Предполагаемая взятка являлась платой за помощь в заключении прямых договоров на поставку промышленных и продовольственных товаров между учреждением и компанией.

Факты выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Орловской области совместно с коллегами из УФСБ нашего региона. В связи с этим следственными органами “приняты процессуальные решения”.

ИА “Орелград”