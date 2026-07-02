Педагог из Орла сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов 

Ее ученики регулярно пишут экзамен на 90+, сообщает департамент образования региона.

В резервные дни ЕГЭ-2026 учитель химии школы №50 города Орла Надежда Лохматова набрала максимальные 100 баллов на экзамене. Своим результатом она показала ученикам главное: химия покоряется тем, кто ее искренне любит.

Надежда Валерьевна не первый год проверяет свои знания — второй год подряд она сдает ЕГЭ на 100 баллов. Для ее учеников это лучший пример. Педагог рассказала, что по первому образованию она биотехнолог. Когда появился ЕГЭ, она решила попробовать свои силы для себя — и ей понравилась структура, логичность и «красота» экзамена. В 2009 году ее первый ученик получил 100 баллов.

После переезда в Орел педагог продолжает регулярно ходить на экзамен как выпускник прошлых лет: это позволяет погрузиться в атмосферу реального испытания, отслеживать изменения и уровень сложности, а главное — показывать ученикам, что 100 баллов достижимы при постоянной работе. Надежда Лохматова отмечает, что ее ученики не боятся ЕГЭ — этому она их тоже учит.

Напомним, в Орловской области в 2026 году 59 высших результатов на ЕГЭ. Шесть учеников покорили планку в 200 баллов, одна выпускница набрала 300 баллов за три экзамена.

ИА “Орелград”