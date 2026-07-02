Пьяный водитель из Хомутово получил девять лет колонии

Его осудили за ДТП, в котором погибли двое человек.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор жителю поселка Хомутово, признав его виновным в смертельном дорожно-транспортном происшествии. Мужчина осужден по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение Правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и тяжкий вред здоровью третьего потерпевшего).

Как установил суд, в июне 2025 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля вместе с тремя пассажирами. Во время движения он выехал на правую обочину. В результате машина зацепила дорожный знак, после чего опрокинулась в кювет. Двое пассажиров, мужчина и женщина, увы, получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались на месте происшествия. Третий пассажир выжил, но получил тяжелые травмы.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 8 месяцев. Как добавили в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда, при назначении наказания были учтены характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного преступления к категории тяжких, данные о личности подсудимого, а также наличие смягчающих обстоятельств.

Тремя потерпевшими также были заявлены гражданские иски о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил их в полном объеме. Он обязал осужденного выплатить по 1,5 миллиона рублей в пользу каждого истца. Приговор районного суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Ранее Управление МВД России по Орловской области сообщило, что на дорогах региона за 5 месяцев 2026 года было зарегистрировано 163 ДТП с пострадавшими, в результате которых 30 человек погибли и 199 получили ранения.

На федеральных трассах произошло 45 ДТП, на других автодорогах вне городов и населенных пунктов – 60. По вине нетрезвых водителей за отчетный период времени было совершено 24 ДТП. Сотрудниками Госавтоинспекции за те же 5 месяцев было пресечено 516 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное вождение в нетрезвом виде возбуждено 38 уголовных дел. К слову, неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 79 ДТП, в которых 99 человек получили ранения различной степени тяжести и 16 человек погибли.

ИА “Орелград”