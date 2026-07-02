Орловская студентка победила в проекте «Стажёр госслужбы России»

Теперь она пройдёт стажировку в Министерстве науки и высшего образования.
Такого результата добилась Руфина Гладких, студентка Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. Информацию сообщили в пресс-службе вуза.
Всероссийский проект «Стажёр госслужбы России» проводился уже в четвёртый раз. Его конечная цель — подготовить новые кадры для государственного управления.
Орловчанка стала одним из победителей, получив знак отличия и право на стажировку в министерстве. Она продлится два месяца.
В церемонии награждения участвовал заместитель Министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов.
ИА «Орелград»