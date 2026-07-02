На Орловщине «Аграрной неделе» может помешать непогода

2.7.2026 | 12:27 Новости

Синоптики обещают сильный ветер, а также ливни и грозы.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Ухудшение погодных условий ожидается в период с сегодняшнего дня (с 21 часа) по 4 июля (до 21 часа). Дожди будут идти днём. Они будут кратковременными, но местами сильными, а также могут сопровождаться грозами.

Сильный ветер тоже прогнозируется в светлое время суток. Он будет дуть с севера со стабильной скоростью до 20 метров в секунду (но с порывами до 24 метров в секунду).

Температура воздуха останется высокой — ночью от +15 до +20, днём — от +29 до +34 градусов.

Информацию сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Также ведомство напомнило орловцам о правилах безопасности при сильном ветре:

  • не находиться у стен домов, на остановках, рядом с аварийными или недостроенными зданиями,
  • быть осторожными с проводами и вывесками, уже пострадавшими от ветра,
  • не парковать транспорт рядом с потенциально опасными объектами: деревьями, линиями электропередач, рекламными конструкциями.

Напомним, что в эти дни в Орловской области проходит «Аграрная неделя» (возрастное ограничение 6+). Главные мероприятия запланированы на 4 июля.

ИА «Орелград»


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