Вынесены приговоры троим соучастникам несостоявшегося теракта

Все они получили большие сроки, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Дело рассматривалось в Москве во 2-м Западном окружном военном суде.

Как сообщает надзорное ведомство, трое граждан приговорены, соответственно, к 22, 17 и 16 годам лишения свободы (и последующему ограничению свободы на полтора года, каждый). Отбывать сроки нужно будет сначала в тюрьме (3 или 5 лет, в зависимости от конкретной персоны и её приговора), затем в колонии строгого режима. Также они оштрафованы на различные суммы (от 1,3 до 1,5 миллиона рублей).

Уточняется, что граждан признали виновными, в зависимости от роли и участия каждого, в незаконном обороте оружия, приготовлении к террористическому акту и государственной измене (статьи 205, 222, 223, 275 УК). Преступления выявили и расследовали в Управлении ФСБ по Орловской области.

Установлено, что данные лица вступили в общение с ещё одним человеком, который действовал в интересах Украины (его дело выделено в самостоятельное производство). Обмен информацией происходил через интернет-мессенджер. Сообщники собирались поучаствовать в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств и подготовке теракта.

Граждане фотографировали различные объекты и высылали фото собеседнику. Также они незаконно приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. В 2025 году в феврале они «должны были доставить оружие для совершения террористического акта». Однако их действия пресекли, а оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства изъяли из незаконного оборота.

ИА «Орелград»