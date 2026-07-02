Орловское УФАС оценило условия кэшбека

2.7.2026 | 8:31 Закон и порядок, Новости

Ведомство признало ненадлежащей рекламу банка длительностью 10 секунд.

Фото: ИА «Орелград»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области признало ненадлежащей рекламу ОТП Банка, которая демонстрировалась на одном из федеральных телеканалов. Из сообщения ведомства следует, что поводом для проведения проверки послужила жалоба местного жителя. Он просил проверить рекламный ролик с обещанием кэшбэка до 3000 рублей по карте банка.

В ходе проверки выяснилось, что дисклеймер, содержащий важные условия получения кэшбэка, а именно правила бонусной программы, категории покупок, лимиты и исключения, был разделен на три части и демонстрировался в общей сложности около десяти секунд. Этого времени, как посчитало антимонопольное ведомство, оказалось недостаточно для того, чтобы потребитель смог прочитать и осознать весь объем информации.

Кстати, вопрос о восприятии спорной рекламы потребителями был вынесен на заседание Экспертного совета по применению законодательства о рекламе и недобросовестной конкуренции. И эксперты большинством голосов зафиксировали, что информация в ролике, по их мнению,  недоступна для полноценного восприятия и способна ввести потребителей в заблуждение относительно всех условий предоставления описанной услуги.

По итогам рассмотрения дела Орловское УФАС признало рекламу банка ненадлежащей. Кредитной организации грозит административное наказание в соответствии с КоАП РФ, добавили в антимонопольной службе региона. Напомним, это уже не первый случай, когда орловское УФАС проверяет рекламу финансовых организаций. В мае 2026 года аналогичное решение было принято в отношении Т-Банка. Тогда поводом для проверки стала реклама на радио, обещавшая возврат денег за любые покупки.

Как сообщала ранее пресс-служба Орловского УФАС, в конце радиоролика ускоренным темпом проговаривалось, что «возврат денег не гарантирован». По мнению антимонопольного органа, отсутствие этой информации в основной части рекламы создавало ложное впечатление о гарантированной защите прав потребителей.

ИА “Орелград”


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