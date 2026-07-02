В Орловской области открыли семеноводческий комплекс «Курсар»

Проект «Щелково Агрохим» реализован в Шаьлыкинском районе.

В предприятие инвестировано более 0,5 млрд рублей. Оно будет производить до 20 тысяч тонн продуктивных семян озимой и яровой пшеницы, гороха и сои в год.

Губернатор Андрей Клычков назвал «Курсар» серьезным вкладом в развитие регионального АПК. По его мнению, сделан уверенный шаг к созданию Национального семеноводческого центра. Орловский губернатор напомнил, что идея поддержана президентом России Владимиром Путиным.

«Хочу еще раз поблагодарить Салиса Добаевича Каракотова за работу компании «Щелково Агрохим» в нашем регионе. Вместе – вперед, к новым рекордам!» – написал Клычков в соцсетях.

Напомним, компания «Щёлково Агрохим» в числе потерпевших по делу советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, которого обвиняют в мошенничестве и создании преступной группы.

ИА “Орелград”