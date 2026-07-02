В Орле в комментариях нашли преступления террористического и экстремистского характера

Факты противоправной деятельности выявили сотрудники ЦПЭ.

УМВД России по Орловской области сообщает, что установлен орловец 1985 года рождения, с июля по декабрь 2025 года разместил в мессенджере ряд экстремистских комментариев.

«Два из них являются публичными призывами к осуществлению террористической деятельности. Еще один комментарий содержал заведомо ложную информацию, дискредитирующую использование Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», – указано в релизе полицейских.

Также в публикациях мужчины нашли признаки возбуждения ненависти и вражды, сопряженное с оправданием применения насилия. Негативная оценка давалась групп лиц, объединенных по религиозному признаку.

СУ СК России по Орловской области в рамках возбужденного уголовного дела жителю Орла предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), а также преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти), п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии).

Мужчина задержан и заключен под стражу. Обвиняемый полностью сознался в совершенном преступлении, уточнили в СКР.

ИА “Орелград”