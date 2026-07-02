В Орловской области открыли научный комплекс «Щелково Агрохим»

2.7.2026 | 19:15 Важное, Новости, Экономика

Биотехнологий и искусственного климата. 

Фото: Щелково Агрохим

На базе селекционно-семеноводческого центра АО «Щелково Агрохим» начал работу научный комплекс биотехнологий и искусственного климата. В церемонии открытия участвовали академик РАН Салис Каракотов и член-корреспондент РАН Александр Прянишников.

Новый комплекс оснащен камерами для спидбридинга, ускоряющего селекцию в 2–3 раза, лабораториями цифрового фенотипирования и биотехнологий. Исследования ведутся по пшенице, рапсу и сое, в работе — свыше 50 тысяч образцов, в том числе из Египта, Африки и Китая, сообщили в компании.

В партнерстве с Госсорткомиссией создаются сорта нового поколения: ведется паспортизация озимой пшеницы, первый сорт озимого ячменя проходит финальные испытания.

Гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов отметил, что таких лабораторий в стране единицы, а орловский биотип пшеницы уже востребован от Поволжья до Ставрополья.

Задача центра — снизить долю импортных семян (по отдельным культурам до 80%) и обеспечить технологическую независимость растениеводства. Орловская область становится федеральной площадкой по молекулярной селекции, отметили в компании.

ИА “Орелград”


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