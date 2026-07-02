На Орловщине мама школьников добилась ремонта дороги

Отстоять в суде интересы этой семьи и других местных жителей помогла прокуратура.

Верховский районный суд удовлетворил иск прокурора к администрации Верховского района о признании ее бездействия незаконным и возложении на нее обязанности привести в порядок грунтовую дорогу между селом Васильевка и деревней Ивановка. Подобные иски в орловских судах уже давно не редкость. Но в данном случае стоит отметить, что поводом для обращения в суд послужила жалоба мамы школьников. Ее дети ежедневно добираются до школы фактически по разбитой дороге.

Прокурорская проверка установила, что автомобильная дорога общего пользования местного значения протяженностью 1,1 километра, соединяющая Васильевку с Ивановкой, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. На дорожном полотне имеются многочисленные дефекты, что было зафиксировано протоколом проверки. Так, на ней проверяющие нашли выбоины, колеи, просадки и ямы. Эти повреждения, по мнению прокуратуры, затрудняют движение транспорта и создают реальную угрозу безопасности дорожного движения.

Особую озабоченность вызвало то, что по данной дороге проходит школьный автобусный маршрут. В деревне Ивановка проживает семья с детьми, которые ежедневно добираются до школы. В межсезонье, когда дорога становится особенно труднопроходимой, подвоз детей к месту учебы превращается в настоящее испытание. Поэтому мама школьников обратилась в прокуратуру с жалобой на состояние дороги.

Проверка, проведенная с участием сотрудников Госавтоинспекции, подтвердила наличие нарушений. Дорога на момент проверки не соответствовала требованиям ГОСТ «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». На проезжей части имелись дефекты, превышающие допустимые размеры, а обочины на этой дороге нет вообще.

Прокурор Верховского района обратился в суд с административным иском. В судебном заседании представитель администрации исковые требования признала. Однако она просила увеличить срок устранения нарушений до шести месяцев в связи с необходимостью корректировки бюджета и подготовки к новому учебному году. Иск был удовлетворен. Суд признал бездействие администрации района по обеспечению безопасности дорожного движения и содержанию дороги незаконным.

Он обязал администрацию в течение трех, а не шести, как просили чиновники, месяцев со дня вступления решения в законную силу привести дорожное покрытие в соответствие с требованиями ГОСТ, устранив все имеющиеся дефекты. Суд отметил, что заявленный прокурором трехмесячный срок является достаточным для исполнения решения, учитывая, что протяженность дороги составляет всего1,1 километра, а ее неудовлетворительное состояние создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, особенно детей, пользующихся школьным автобусом.

ИА “Орелград”