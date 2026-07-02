Клычков объяснил дежурство на заправках полицейских и волонтеров

Губернатор Орловской области посвятил теме топлива эфир в соцсетях 1 июля.

Андрей Клычков сообщил, что на заправках Орловской области для контроля работы будут дежурить правоохранители (Росгвардия и МВД), а также волонтеры. Кроме того, что они будут контролировать отпуск топлива по номерам авто (четные первые цифры – в четные дни, нечетные – в нечетные), решение связано с банальными проблемами организации.

Первая — водители дизельных машин подолгу стоят в общей очереди, хотя для них есть свободные колонки (Клычков подчеркнул, что ограничений по дизельному топливу нет – «у нас труба идет»). Вторая — путаница с расположением лючка бензобака (справа или слева), из-за которой возникают заторы, хотя можно просто перетянуть шланг, напомнил Клычков. Присутствие сотрудников правоохранительных органов и волонтеров на АЗС призвано помочь в организации заправки и снять путаницу из-за этих вопросов.

«В целом, видимо, вот эта неделя повышенного ажиотажа дает некое насыщение. Обычные люди, заправившись, имеют возможность ездить, они не стоят в очереди. Вторая часть, кто закупается в пробках и для цели перепродажи, сегодня столкнулись с тем, что начали работать правоохранительные органы. И они продолжат эту работу».

По мнению Клычкова, спрос у перекупов меньше, хотя они по-прежнему есть. Зафиксированы попытки заправить большие объемы бензина. Идут круговые «закаты» на АЗС, есть машины, которые продают место в очереди.

Клычков снова заверил, что топлива в регионе достаточно. Однако жители покупают его гораздо больше, нежели в июне 2025 года. Очереди – это как раз результат повышенного спроса.

«Который у нас возник психологически, информационно, как угодно. Здесь повлияла куча факторов. Но этот спрос идет уже на убыль», – сказал губернатор.

Напомним, заправка по номерам начнет действовать 4 июля, в субботу. Таково решение оперативного штаба.

ИА “Орелград”