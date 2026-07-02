Ветераны СВО смогут получить до семи миллионов на агробизнес

Для участников спецоперации на Орловщине стартует конкурсный отбор.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов «Агромотиватор» для участников специальной военной операции. Заявки на получение государственной поддержки для создания или развития собственного сельскохозяйственного бизнеса будут принимать в период с 6 по 30 июля 2026 года. А итоги отбора областные власти обещают подвести до 4 сентября 2026 года.

Как следует из информации регионального правительства, программа «Агромотиватор» разработана специально для поддержки ветеранов и действующих участников СВО, которые хотят заняться агробизнесом на селе. Максимальный размер гранта на разведение крупного и мелкого рогатого скота составляет 7 миллионов рублей, на иные виды сельскохозяйственной деятельности можно получить до 5 миллионов рублей. Собственные средства заявителя должны составлять не менее 10 процентов от стоимости проекта, а минимальный размер гранта не может быть меньше 3 миллионов рублей.

Подать заявку могут ветераны боевых действий, выполнявшие задачи в ходе СВО на территориях ДНР, ЛНР, Украины с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, уволенные с военной службы. Участник программы обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства или создать крестьянское (фермерское) хозяйство в течение 30 календарных дней с даты принятия решения о предоставлении гранта.

В состав хозяйства должны входить два и более члена семьи главы, «объединенных родством или свойством». Документы принимаются в электронном виде через государственную интегрированную информационную систему «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в управление государственной поддержки АПК и инфраструктуры села департамента сельского хозяйства.

Грантополучатель должен будет не только заключить соглашение с департаментом о выделении ему денег, но и дать обязательство использовать полученные средства в течение 18 месяцев с даты их получения. А также обеспечить ежегодный прирост объема производства сельхозпродукции не менее чем на 7 процентов в течение пяти лет и создать новые рабочие места. Грант предоставляется однократно, а средства подлежат казначейскому сопровождению, сказано также в конкурсной документации.

ИА “Орелград”