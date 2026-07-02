В Орловской области придумали стратегический план

Регион займется реализацией новой Стратегии национальной политики до 2036 года.

Правительство Орловской области утвердило план мероприятий по реализации на территории региона Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года. Документ подписал губернатор Андрей Клычков, во исполнение указа президента Владимира Путина и распоряжения правительства страны. План включает в себя 56 мероприятий, сгруппированных по четырем основным направлениям.

Первое из них – укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Второе направление ориентировано на сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия, третье – на обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия, противодействие экстремизму. Четвертое направление заключается в совершенствовании государственного управления и информационном сопровождении национальной политики.

Особое внимание в плане уделено русскому языку как государственному и языку межнационального общения. Ежегодно в регионе будут проходить мероприятия, посвященные Дню русского языка, а также курсы повышения квалификации для педагогов по вопросам его преподавания. Не менее 100 учителей ежегодно смогут проходить обучение по дополнительным профессиональным программам. Для школьников и студентов запланированы семинары, вебинары и круглые столы, направленные на развитие функциональной грамотности и читательской компетенции.

Важным остается вопрос воспитания патриотизма и гражданского самосознания у детей и молодежи. На 2026 год в детских оздоровительных центрах «Сосновый бор» и «Юбилейный» запланированы профильные смены «Сила в единстве», посвященные Году единства народов России, и они тоже включены в новый план. В них примут участие около 330 детей. Также запланирован региональный конкурс педагогических практик по духовно-нравственному образованию «Сохраним сокровища русского искусства и традиции православия на Орловщине», который пополнит региональный банк лучших методических разработок.

В сфере сохранения этнокультурного многообразия предусмотрены ежегодные фольклорные экспедиции по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния, поддержка народных художественных промыслов и ремесел, а также проведение цикла мероприятий по этнокультурному развитию народов России. Не забыли областные власти и о Международном дне родного языка и Дне языков народов Российской Федерации, в рамках которых в регионе ежегодно будет проходить не менее 27 мероприятий с участием более 1000 человек.

Для укрепления межнационального согласия и профилактики конфликтов план предусматривает проведение в образовательных организациях региона мероприятий с участием представителей гражданского общества, а также ежегодный молодежный форум «Мир без границ», который соберет не менее 400 участников. Кроме того, будет организован мониторинг информационного пространства для своевременного выявления угроз возникновения конфликтов на национальной и религиозной почве.

Важной новацией станет реализация адаптационного курса для трудовых мигрантов из безвизовых стран и государств – участников ЕАЭС. Курс направлен на содействие их интеграции в российское общество, изучение русского языка, правовых и культурных норм. Ежегодно его должны проходить не менее 1500 иностранных граждан. Также запланированы мероприятия по социальной и культурной адаптации иностранных студентов, обучающихся в вузах Орловской области.

Планом предусмотрена и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере укрепления межнационального согласия. Им будут предоставляться гранты на реализацию соответствующих проектов. Кроме того, регион продолжит участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия».

ИА “Орелград”