Во Мценске на ярмарке нашли просрочку

2.7.2026 | 15:01 Закон и порядок, Новости

Также была выявлена продукция без дат изготовления и сроков годности.

Фото: 57.fsvps.gov.ru

Нарушения установили сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Проверка проходила в июне. Известно, что ярмарочные площади размещались в Узком переулке.

В неладах с законодательством оказались трое индивидуальных предпринимателей. Так, в одном из случаев покупателям предлагали «Царицынский» сервелат, а также колбасу «Царицыно». Однако срок годности изделий истёк ещё в мае.

Также была выявлена продукция вообще без сведений о производителях, датах изготовления и сроках годности. Уточняется, что речь идёт именно о мясе — фарше, шпике, птичьих тушках, а также субпродуктах из говядины.

При анализе системы ФГИС «Меркурий» было установлено, что у ИП отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на реализуемую продукцию. В итоге бизнесменам объявили официальные предостережения о недопустимости нарушений.

ИА «Орелград»


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