В «Спасском» пройдёт театральный фестиваль «Время Т»

Мероприятие состоится на этих выходных, 4 и 5 июля.

Фестиваль проводится уже в четвёртый раз. Администрация музея-заповедника опубликовала официальную программу мероприятия.

4 июля в 11:30 начнётся официальное открытие. Состоится шествие – по Театральной аллее к главной сцене.

В 12 часов на главной сцене театр «Et Cetera» (Москва) представит комедию «Завтрак у предводителя».

В 14:30 в доме Доме культуры села Спасское-Лутовиново Губкинский театр для детей и молодёжи покажет спектакль «Вечно ваш Гоголь». Из-за небольших размеров зала на эту постановку понадобится покупать отдельный билет (также он будет действителен для входа в музей и для посещения остальных спектаклей в течение всего дня).

В 18:00 на главной сцене Театр сатиры ОГУ имени Тургенева представит мистическую историю «Скряга из Саардама».

5 июля в 12 часов на площадке у Флигеля изгнанника Театральная лаборатория «Отцы и дети» (Москва) предложит орловцам «Шутки Чехова».

В 14:30 на площадке у Каретного сарая Камерный театр «Ток» (Санкт-Петербург) обнародует свою версию «Сказа про Федота стрельца».

В 18:00 на главной сцене Молодёжный театр «Проект» (Елец) покажет спектакль «Леди Макбет Мценского уезда». Затем состоится закрытие фестиваля.

Кроме того, в рамках Лаборатории (не)молодых драматургов орловцам представят несколько театральных эскизов.

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ИА “Орелград”