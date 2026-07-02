Слухи о подрядчике для сквера Танкистов оказались преувеличены

Заключение контракта анонсировала в СМИ первый заместитель мэра Орла.

На совещании с главами муниципальных образований 2 июля данные уточнили.

«Несколько раз торговали – никто не вышел. Передали на согласование единственного поставщика, но, к сожалению, подрядчику не дали банковскую гарантию», – проинформировал мэр Орла Юрий Парахин.

Тем не менее градоначальник ставит задачу в этом году провести результативный конкурентный отбор. (За благоустройство общественной территории орловцы проголосовали в 2024).

Отметим, в июне 2026 об определении подрядчика для преображения сквера Танкистов заявила первый заммэра Мария Родштейн. Компания не называлась. Однако чиновница отметила, что организация выполняет работы на улице Сурена Шаумяна. Судя по баннеру на объекте, это ООО «Капиталстрой-НАО» (Ненецкий автономный округ).

ИА “Орелград”