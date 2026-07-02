В Орле строительство коллектора за 854 млн рублей «на паузе»

Работы приостановлены.

На совещании с главами муниципальных образований 2 июля заместитель губернатора Вадим Тарасов сообщил, что проведен мониторинг соответствия кассовых расходов исполнению заключенных контрактов. В Орле нарушены сроки по капремонту автомобильной дороги по улице Комсомольской (от Гостиной до Красина), по строительству второй нитки самотечного канализационного коллектора по правому берегу реки Оки.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин комментировать наблюдения не стали.

Отметим, оба объекта в руках одной компании – ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Весной стало известно о проблеме с оплатой труда еще на одном проекте, реализуемом компанией в Орле. Благоустройство комплекса «Судбищенская битва» под вопросом. Общая цена этих трех контрактов превышает 1,5 млрд рублей.

ИА “Орелград”