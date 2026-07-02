Социальный проект Свет заботы и внимания от Олега Карпикова

Устанавливают современные светодиодные фонари по инициативе генерального директора ООО «Кант», Почётного гражданина города Орла, Троснянского и Глазуновского районов Олега Карпикова.

Больше, чем фонари

Идея осветить улицы поселков и деревень Троснянского района, в том числе тех, где сегодня насчитывается всего несколько дворов, зародилась у Олега Карпикова около года назад. За это время замысел окреп, обрёл четкие очертания и, наконец, перешёл в практическую стадию.

Название проекта символичное — «Свет заботы и внимания»: свет здесь не просто про электричество, а про тепло, которое один человек может передать другим.

«Сначала я обратился к главе Пенновского сельского поселения Татьяне Глазковой с предложением установить фонари в селе Рождественское — на моей малой родине, — рассказывает Олег Владимирович. — Мне хотелось сделать что-то хорошее для живущих там людей, для своих земляков. А потом мы с Татьяной Ивановной сели и подумали: почему только там? Ведь можно сделать больше!»

Так география проекта расширилась: установка уличного освещения началась в селе Рождественское, продолжится в сёлах Высокое, Пенно-Бырдино, посёлках Рожденский и Колычевский, а также в деревне Слободка.

Ранее благодаря участию Олега Карпикова светодиодные светильники зажглись на мемориалах и братских захоронениях советских воинов в Рождественском и других районах области.

«Это наш патриотический проект „Мы помним! Мы гордимся!“, — поясняет Олег Владимирович. — Главная идея „Света памяти“ — чтобы места последнего упокоения защитников Отечества были видны издалека в любое время суток. Чтобы и днём, и ночью у людей была возможность прийти, поклониться, отдать дань уважения героям. Эту работу мы обязательно продолжим, но сейчас наша задача — обеспечить светом живых людей».

лавное преимущество устанавливаемых фонарей — их автономность. Они работают от солнечных батарей, а значит, местным бюджетам не придётся тратить деньги на электроэнергию и обслуживание.

Не жди — делай!

Среди населённых пунктов, которым помогает Олег Карпиков, есть совсем маленькие — где осталось не больше десятка домов.

«Я считаю, уровень жизни в городах и на селе должен потихоньку выравниваться, — говорит Олег Владимирович. — Понятно, что посёлок Колычевский не сравнится с Москвой или Подмосковьем. Но разница между Орлом и отдалённой деревней — она очевидна. В сёлах, где мы сейчас работаем, люди годами жили без газа, без водопровода, без уличного света. Можно сказать: „Так всегда было“. Но ведь сегодня можно жить иначе. Повышение уровня жизни — вопрос глобальный и сложный, требующий времени и денег. Но я не сторонник позиции „просто ждать и сетовать на то, как много всего надо сделать“. Поэтому прикинул свои возможности, понял, что это мне по силам и по душе, и обратился к главе поселения».

Установка уличных фонарей уже идёт. Завершить планируют к концу июля — началу августа. Но останавливаться на этом Олег Карпиков не собирается. Говорит, будет продолжать — и в Троснянском районе, и в других.

«Рождественское для меня — не просто строчка в биографии. Там прошло моё детство, а в детстве характер и закаляется. Помню, как мы, деревенские мальчишки, играли в хоккей без настоящих клюшек: брали простые палки и мастерили их сами. Тогда я усвоил простую вещь: если хочешь что-то изменить — бери и делай. Не жди, что кто-то придёт. Просто делай, что в твоих силах. Принесёт ли жителям этих деревень пользу наша деятельность? Я думаю— да. А это самое главное».

Его слова находят живой отклик у тех, с кем он работает. Глава Пенновского поселения Татьяна Глазкова подтверждает: всё делается не зря.

«Мы от всей души благодарим Олега Владимировича за помощь в решении вопроса уличного освещения. Его вклад и поддержка позволит сделать жизнь сельчан комфортнее и безопаснее, — говорит она. — Это проявление заботы и доброты о земляках, и не все на это способны. Мы ценим это и надеемся на продолжение нашего сотрудничества в будущих проектах по благоустройству!»

Источник. Фото: Сергей Никитин