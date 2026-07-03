На ремонт дорог и аэропорта направят более 2,7 миллиарда рублей

Утвержден перечень объектов транспортной инфраструктуры, которые будут отремонтированы.

Правительство Орловской области утвердило перечень объектов транспортной инфраструктуры, которые будут отремонтированы и реконструированы за счет средств, высвободившихся после списания бюджетных кредитов. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков, утвердив тем самым изменения в государственную программу «Развитие транспортной системы в Орловской области». Документ определяет адресность, в нем указано, когда и на какие именно объекты пойдут деньги, полученные регионом в рамках списания задолженности перед федеральным бюджетом.

Речь идет о масштабном финансировании. На период по 2029 год включительно предусмотрено более 2,7 миллиарда рублей. Для сравнения, общий объем финансирования на 2024 год по всем объектам составил более 518 миллионов рублей. Одним из наиболее заметных объектов остается реконструкция аэропортового комплекса Орел «Южный». На первом этапе инфраструктуру аэропорта уже начали приводить в соответствие с требованиями, предъявляемыми к посадочным площадкам. Эти работы стартовали в 2024 году. В целом на развитие аэропорта заложено почти 3,9 миллиарда рублей, с учетом прошлого финансирования и перспектив, и это один из самых дорогих пунктов программы.

Значительные средства направят на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Здесь крупнейшим объектом остается уже проведенная реконструкция моста через реку Орлик в створе улицы Колхозной в Орле. Напомним, что на эти работы в 2024 году было выделено 208,7 миллиона рублей, а в целом на 2025-2029 годы по этому объекту запланировано еще 65,8 миллиона рублей. Вероятно, речь идет о корректировке финансирования.

Нашлось в программе и место для ремонта улично-дорожной сети в Орле, Ливнах, Мценске, Болхове и других районных центрах. Среди наиболее заметных объектов можно выделить капитальный ремонт улиц в частном секторе Орла (финансирование – почти 150 миллионов рублей), улицы Михалицына с прилегающей территорией (36,3 миллиона), а также улицы Ленина и моста через суходол по улице Рева во Мценске (15,3 и 15,9 миллиона соответственно). В Ливнах в программу включено несколько участков улиц Дзержинского, Первомайской, Гражданской и других, всего на сумму около 30 миллионов рублей.

В районах области работы затронут десятки улиц в поселках городского типа и селах. Так, в Кромах капитально отремонтируют участки улиц Карла Маркса, Есенина, Строителей, 8 Марта, Маяковского и Маслозаводской. В Малоархангельске приведут в порядок улицы Советскую и Карла Маркса, в Новосиле – улицы Коммунаров, Карла Маркса и Чкалова, в Змиевке – улицы Веселую, 8 Марта, Советскую, Комсомольскую, Островского и Садовую. Также в перечень включены дороги в Залегощи, Шаблыкино, Нарышкино, Покровском, Должанском и других районах.

ИА “Орелград”