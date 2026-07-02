На Орловщине госпитализировали несовершеннолетнего мотоциклиста

Он не уступил дорогу иномарке и попал в ДТП.

Авария произошла в Дмитровске накануне в 20 часов.

Как рассказали в Управлении ГАИ по Орловской области, всё случилось на перекрёстке улиц Рабоче-Крестьянской и Коммунистической. Юноша 2009 года рождения передвигался на мотоцикле «Питбайк». При этом сам он не имел водительских прав, а его транспортное средство — государственных номеров.

Мотоциклист не уступил дорогу «Мицубиси», хотя должен был сделать это, и врезался в иномарку. Машиной тоже управлял молодой водитель (2002 года рождения).

В итоге несовершеннолетний получил травмы. Его госпитализировали в Орёл в НКМЦ имени Круглой.

Ранее стало известно, что число жертв ДТП на трассе «Крым» выросло до трёх.

ИА «Орелград»