В Орле 5 августа развернут праздничную торговлю в двух парках

Городские власти распределят торговые места за плату.

В День города и 83-ю годовщину освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков на территории города будет организована традиционная праздничная торговля. МАУК «Центральный парковый комплекс города Орла» опубликовал извещение о размещении нестационарных торговых объектов 5 августа на двух площадках. Одна из них, как всегда, будет развернута в Городском парке культуры и отдыха, а вторая – в Детском парке на левом берегу реки Орлик.

Так, в парке на улице Горького для торговцев подготовят 60 оборудованных мест для продажи изделий декоративно-прикладного искусства, а также несколько точек для продажи кондитерских изделий, безалкогольных напитков, попкорна, сладкой ваты и мороженого. На левом берегу реки Орлик разместятся 20 торговых мест для продукции народных промыслов и три точки по продаже сладостей и прохладительных напитков. Всего организаторы предлагают 83 торговых места. И за них придется заплатить.

Стоимость одного торгового дня варьируется в зависимости от специализации. Так, для продавцов изделий декоративно-прикладного искусства она составит 1341,66 рубля за 4 квадратных метра. Для точек с мороженым, напитками и сладостями цена выше – 11 180,52 рубля за 4 квадратных метра в городском парке и 16 770,78 рубля за аналогичную площадь в Детском парке. Крупные объекты площадью 10 квадратных метров обойдутся соискателям в 27 951,29 рубля.

Ассортимент строго регламентирован и утвержден мэрией. Например, в день праздничной торговли разрешено продавать только фасованные кондитерские изделия, безалкогольные напитки в промышленной упаковке, мороженое при наличии холодильного оборудования, а также чай и кофе в разовой посуде. Сладкая вата и попкорн допускаются только при использовании специального оборудования для их продажи. Запрещена продажа напитков в стеклянной таре.

Заявки на участие в праздничной торговле будут принимать по 28 июля. Заседание комиссии назначено на 29 июля, и уже на следующий день участники получат договоры и смогут приступить к подготовке. Переуступка прав третьим лицам запрещена. Внешний вид объектов должен соответствовать праздничной тематике. После завершения торговли предприниматели будут обязаны освободить места и убрать территорию в радиусе 10 метровот торговой точки. Организаторы предупреждают, что праздничная торговля может быть отменена в случае принятия такого решения региональным оперативным штабом.

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ИА “Орелград”