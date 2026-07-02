Винтовка в подарок обернулась для орловца судом

Житель Дмитровска получил два года принудительных работ.

Довольно необычное уголовное дело рассмотрел Дмитровский районный суд Орловской области. Органы предварительного следствия обвиняли местного жителя в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. Но в данном случае примечательны сами обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщила пресс-служба суда, в ходе следствия было установлено, что подсудимый, житель города Дмитровска, в период с января 2018 года по февраль 2026 года хранил у себя дома винтовку. Позднее экспертиза признала, что это оружие, к тому же исправное и вполне пригодное для производства выстрелов винтовочными патронами. В феврале этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант дела по какой-то причине решил подарить винтовку своему знакомому. А тот попал в поле зрения полиции и не стал скрывать, каким именно образом оружие попало к нему в руки.

Подарок вышел боком, поскольку оборот оружия в России находится под строгим контролем и регламентируется федеральным законом «Об оружии». Закон гласит, что сбывать оружие могут только те, кто имеет соответствующую лицензию, полученную от государства. Например, специализированные оружейные магазины. В данном случае следствие посчитало, что подарок – это фактически тот же сбыт, только незаконный, поскольку никакой лицензии у фигуранта дела, естественно, нет.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, согласившись с предъявленным ему обвинением. Суд учел эти обстоятельства, а также характер и степень общественной опасности преступления. Также при вынесении приговора были учтены данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих наказание факторов. Впрочем, подсудимому повезло, поскольку суд применил нормы статьи 64 Уголовного кодекса РФ.

Данная статья разрешает в определенных случаях назначать более мягкое наказание, чем предусмотрено за преступление. В результате даритель отделался двумя годами принудительных работ с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства. Но вообще за незаконный оборот огнестрельного оружия можно получить и реальное лишение свободы. Приговор пока еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и осужденным, и стороной обвинения в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”