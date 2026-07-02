В Знаменской ЦРБ назначен новый главный врач

2.7.2026 | 8:59 Медицина, Новости

Накануне ее представили коллективу учреждения здравоохранения Орловской области.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Мария Титова — опытный врач-отоларинголог с высшей категорией, выпускница Орловского мединститута 2008 года. За плечами нового главврача — многолетняя работа в Погарской ЦРБ (Брянская область) и НКМЦ им. Круглой, переподготовка по эндоскопии и организации здравоохранения. Она неоднократно исполняла обязанности заведующего ЛОР-отделением.

Перед новым руководителем стоят задачи по укреплению кадрового потенциала больницы и повышению качества медпомощи в Знаменском районе.

В орловском депздраве также напомнили, что продолжают искать инициативных кандидатов на другие руководящие должности.

ИА “Орелград”


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