В Знаменской ЦРБ назначен новый главный врач

Накануне ее представили коллективу учреждения здравоохранения Орловской области.

Мария Титова — опытный врач-отоларинголог с высшей категорией, выпускница Орловского мединститута 2008 года. За плечами нового главврача — многолетняя работа в Погарской ЦРБ (Брянская область) и НКМЦ им. Круглой, переподготовка по эндоскопии и организации здравоохранения. Она неоднократно исполняла обязанности заведующего ЛОР-отделением.

Перед новым руководителем стоят задачи по укреплению кадрового потенциала больницы и повышению качества медпомощи в Знаменском районе.

В орловском депздраве также напомнили, что продолжают искать инициативных кандидатов на другие руководящие должности.

ИА “Орелград”