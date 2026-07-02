На ремонт Знаменской ЦРБ готовится документация

2.7.2026 | 11:06 Медицина, Новости

Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Коллектив Знаменской ЦРБ. Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

В социальных сетях появился соответствующий комментарий, оставленный с аккаунта депздрава.

Напомним, в данной ЦРБ сменился главный врач. В связи с этим орловцы подняли вопрос о состоянии здания учреждения.

В департаменте признали, что оно «требует ремонта», и рассказали, что необходимые документы уже готовятся. Однако вопрос упирается в финансы.

«Как только появятся финансовые средства на данный вид расходов, учреждение приступит к ремонтным работам», – указали представители департамента.

vk.com/zdravorelobl

ИА «Орелград»


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