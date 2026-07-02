На ремонт Знаменской ЦРБ готовится документация

Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.
В социальных сетях появился соответствующий комментарий, оставленный с аккаунта депздрава.
Напомним, в данной ЦРБ сменился главный врач. В связи с этим орловцы подняли вопрос о состоянии здания учреждения.
В департаменте признали, что оно «требует ремонта», и рассказали, что необходимые документы уже готовятся. Однако вопрос упирается в финансы.
«Как только появятся финансовые средства на данный вид расходов, учреждение приступит к ремонтным работам», – указали представители департамента.
ИА «Орелград»