Чиновников обязали предоставить жилье семье из аварийного дома

Сам дом был признан подлежащим сносу еще год назад.

Советский районный суд города Орла рассмотрел иск местной жительницы к департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Истица просила о предоставлении ей благоустроенного жилья. Она пояснила, что является нанимателем однокомнатной квартиры общей площадью 21,4 квадратных метра в доме, находящемся в собственности Орловской области. Расположен дом во Мценском районе. Вместе с ней в помещении зарегистрированы еще четыре члена семьи.

В марте 2025 года распоряжением правительства Орловской области данный многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Согласно заключению специализированной организации, техническое состояние жилого дома признано аварийным. Общий физический износ конструкций был оценен экспертами в 64,8 процента. Квартиры в доме непригодны для проживания, а проведение капитального ремонта признано нецелесообразным, поскольку затраты на него превысят 70 процентов первоначальной стоимости жилья.

Орловчанка сначала обратилась в областной департамент с заявлением о предоставлении ей жилого помещения, однако получила отказ. Чиновники сослались на отсутствие маневренного жилищного фонда для предоставления благоустроенных квартир по договорам социального найма. Также ей было отказано в постановке на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении «по причине отсутствия статуса малоимущей».

Пришлось идти в суд, который, изучив материалы дела, пришел к выводу, что отказы чиновников являются необоснованными. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, если дом признан аварийным и подлежащим сносу, выселяемым гражданам предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма. А процедура предоставления жилья в связи с расселением из аварийного фонда не требует признания граждан малоимущими и постановки их на учет в качестве нуждающихся.

Суд также отметил, что проживание в аварийном доме представляет опасность для жизни и здоровья граждан, а потому предоставление другого жилья может быть поставлено в зависимость от наличия плана и сроков сноса дома. Верховный суд РФ неоднократно разъяснял, что в таких случаях жилье должно предоставляться во внеочередном порядке. На основании распоряжения правительства региона именно на департамент социальной защиты возложены полномочия по расселению граждан из аварийного дома, определению оснований и потребности в предоставлении жилых помещений.

Иск был удовлетворен. Департамент обязали предоставить семье из пяти человек по договору социального найма благоустроенное жилое помещение общей площадью не менее 21,4 квадратных метра, отвечающее всем санитарно-техническим требованиям. Впрочем, чиновники вправе и дальше «бодаться» с несчастной семьей, поскольку вынесенное решение может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”