Прокуратура добилась ремонта асфальта в детском саду Мценска

Асфальт перед зданием детсада признали опасным для детей.

Мценский районный суд удовлетворил иск заместителя Мценского межрайонного прокурора, выступившего в интересах неопределенного круга лиц, включая несовершеннолетних, к детскому саду № 10 города Мценска. Ранее проведенная прокурорская проверка показала, что на территории дошкольного учреждения асфальтовое покрытие имеет многочисленные дефекты и неровности. Прокуратура сочла это нарушением санитарных правил, которые требуют, чтобы покрытие проездов, подходов и дорожек на территории детского сада не имело дефектов.

А текущее состояние территории создает реальную угрозу жизни и здоровью детей, которые могут получить травмы во время прогулок, считает надзорное ведомство. По результатам проверки еще в марте 2026 года был составлен акт, зафиксировавший нарушения. Однако, несмотря на это, к моменту обращения в суд дефекты устранены не были. В судебном заседании старший помощник прокурора поддержал заявленные исковые требования в полном объеме. Представитель ответчика в суд не явился, но в письменном ходатайстве согласился с иском и просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд пришел к выводу, что обязанность по устранению нарушений лежит на образовательном учреждении. Детский сад, являясь дошкольной образовательной организацией, несет ответственность за создание безопасных условий для обучения и воспитания детей, за их жизнь и здоровье во время пребывания в учреждении. В соответствии с уставом учреждения, оно обязано эффективно использовать закрепленное за ним имущество, обеспечивать его сохранность и не допускать ухудшения технического состояния, за исключением нормального износа.

При этом учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом. В результате иск был удовлетворен. Суд обязал МБДОУ «Детский сад № 10» в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу провести мероприятия по устранению дефектов асфальтового покрытия на всей территории учреждения, расположенного в микрорайоне Коммаш. Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”