В Орловской области произошёл массовый автопожар

На парковке загорелись сразу несколько автомобилей.

Подробности рассказали в Управлении МЧС по нашему региону.

Сигнал поступил в службу спасения накануне в 13 часов 36 минут. ЧП произошло во Мценске на улице Катукова.

Устранять последствия возгорания пришлось шестерым пожарным на двух единицах спецтехники. В итоге пламя успело повредить три легковушки.

ЧП обошлось без пострадавших. Причины происшествия пока устанавливаются.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 18 раз. Из них 10 пришлись именно на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»