Директора бюджетного учреждения Орловщины оштрафовали

3.7.2026 | 15:49 Закон и порядок, Новости

Нарушение выявила прокуратура.

ИА “Орелград”

В Троснянском районе в бюджетное учреждение трудоустроили гражданина, который ранее находился на государственной службе. Новые работодатель должен был сообщить о таком сотруднике по его предыдущему месту службы, причём в десятидневный срок.

Однако этого не произошло. В связи с этим прокуратура, выявив нарушение, возбудила административное дело.

Ответчиком выступал директор данного учреждения. В итоге мировой судья оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU