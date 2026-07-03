Директора бюджетного учреждения Орловщины оштрафовали

Нарушение выявила прокуратура.

В Троснянском районе в бюджетное учреждение трудоустроили гражданина, который ранее находился на государственной службе. Новые работодатель должен был сообщить о таком сотруднике по его предыдущему месту службы, причём в десятидневный срок.

Однако этого не произошло. В связи с этим прокуратура, выявив нарушение, возбудила административное дело.

Ответчиком выступал директор данного учреждения. В итоге мировой судья оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»