Директора бюджетного учреждения Орловщины оштрафовали

Нарушение выявила прокуратура.
В Троснянском районе в бюджетное учреждение трудоустроили гражданина, который ранее находился на государственной службе. Новые работодатель должен был сообщить о таком сотруднике по его предыдущему месту службы, причём в десятидневный срок.
Однако этого не произошло. В связи с этим прокуратура, выявив нарушение, возбудила административное дело.
Ответчиком выступал директор данного учреждения. В итоге мировой судья оштрафовал его на 20 тысяч рублей.
Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.
ИА «Орелград»