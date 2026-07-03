Сегодня сотрудники орловской ГАИ отмечают юбилей службы

Исполнилось 90 лет со дня создания автоинспекции.

ГАИ отсчитывает свою историю с 1936 года. Тогда Совет народных комиссаров СССР утвердил соответствующее положение.

Правда, ещё до этого момента, с 1931 года, в составе органов внутренних дел существовал отдел регулирования уличного движения. Интересно, что история ОРУД продлилась три десятилетия. В этот период регулировщики формально не являлись сотрудниками Госавтоинспекции.

На данный момент в Орловской области работают 29 отделений ГАИ. Кроме того, в регионе действует специализироованный Юридический институт МВД, который готовит новые профессиональные кадры госавтоинспекции для всей страны.

Орловских сотрудников службы со знаменательной датой поздравил губернатор. «Примите искреннюю благодарность за службу Родине и своим землякам, профессионализм, мужество Крепкого вам здоровья и мира!» – высказался Андрей Клычков.

ИА «Орелград»