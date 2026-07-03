Сегодня сотрудники орловской ГАИ отмечают юбилей службы

3.7.2026 | 15:34 Новости, Общество

Исполнилось 90 лет со дня создания автоинспекции.

Фото: УМВД России по Орловской области

ГАИ отсчитывает свою историю с 1936 года. Тогда Совет народных комиссаров СССР утвердил соответствующее положение.

Правда, ещё до этого момента, с 1931 года, в составе органов внутренних дел существовал отдел регулирования уличного движения. Интересно, что история ОРУД продлилась три десятилетия. В этот период регулировщики формально не являлись сотрудниками Госавтоинспекции.

На данный момент в Орловской области работают 29 отделений ГАИ. Кроме того, в регионе действует специализироованный Юридический институт МВД, который готовит новые профессиональные кадры госавтоинспекции для всей страны.

Орловских сотрудников службы со знаменательной датой поздравил губернатор. «Примите искреннюю благодарность за службу Родине и своим землякам, профессионализм, мужество Крепкого вам здоровья и мира!» – высказался Андрей Клычков.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU