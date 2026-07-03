В Орле автоледи засудила автодилера

Она отсудила почти 8 миллионов рублей за некачественный автомобиль.

Иск местной жительницы к автодилеру о защите прав потребителя рассмотрел Советский районный суд города Орла. Истица указала в своем заявлении, что в марте 2024 года она приобрела в салоне автомобиль 2023 года выпуска за 2,499 миллиона рублей. Однако уже в процессе эксплуатации начали проявляться серьезные неисправности. Орловчанка пожаловалась на некорректную работу боковых зеркал, дисплея и головного устройства, сбои в работе системы тормозов, неисправную память сидений. При таких неисправностях, по словам истицы, эксплуатировать автомобиль было невозможно, поскольку она боялась попасть в аварию и опасалась за свою жизнь.

Автоледи неоднократно обращалась к продавцу с требованиями устранить недостатки, однако они не были устранены. Обращения фиксировались в декабре 2024 года, январе, феврале и мае 2025 года, но ремонтные работы либо вообще не проводились, либо проводились, но не давали нужного результата. В январе, феврале и марте 2025 года истица также направляла продавцу претензии с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть ей деньги.

Однако ответчик отказал, сославшись на то, что экспертиза недостатков у автомобиля не обнаружила. При этом, как установил суд, истицу для проведения экспертизы никто даже не приглашал. В апреле 2026 года суд назначил по делу судебную автотехническую экспертизу, оплату которой должен был произвести ответчик. Однако тот от оплаты экспертизы уклонилось, и в мае 2026 года материалы дела были возвращены в суд из экспертной организации без исследования.

А суд расценил такое поведение автодилера как злоупотребление правом и, руководствуясь процессуальным законодательством, признал факт наличия недостатков в автомобиле установленным. На основании Закона «О защите прав потребителей» суд расторг договор купли-продажи и взыскал с ответчика в пользу истицы стоимость автомобиля в размере 2,499 миллиона рублей. Также взыскана неустойка за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя.

Истица требовала неустойку в размере почти 10 миллионов рублей, однако суд, учитывая ограничения, установленные законом, снизил ее размер до 2,499 миллиона рублей, то есть до цены самого автомобиля. Кроме того, автодилера обязали выплатить автоледи компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Поскольку требования потребителя не были удовлетворены в добровольном порядке, суд также наложил на ответчика штраф в размере 50 процентов от присужденной суммы, а это еще 2,549 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма взыскания составила около 7,7 миллиона рублей.

ИА “Орелград”