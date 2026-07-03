Экспорт зерна из Орловской области вырос почти в два раза

Речь идёт об отгрузках в другие регионы.

Такую информацию сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В первой половине текущего года из нашего региона в другие субъекты вывезли 929 тонн такой продукции. Это на 412,8 тонны выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

53,9% отгрузок (или 500,9 тонны) приходится на пшеницу.

Отмечается, что в целых 103 случаях ведомство приняло решение об отказе в выдаче карантинных сертификатов в связи с «несоответствием полноты сведений, содержащихся в заявлениях».

Кроме того, 6,6 тысяч тонн зерна оказались засорены повиликой. Их пришлось направить на переработку.

ИА «Орелград»