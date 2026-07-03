Мценские перевозчики получат бюджетные субсидии

В Мценске утвержден порядок субсидирования пассажирских перевозок.

Администрация города Мценска утвердила порядок предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах. Согласно этому документу, субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на перевозку пассажиров и заключившим муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Средства выделяются из бюджета города Мценска в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год. Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению определено управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Целью предоставления субсидий заявлено обеспечение бесперебойного функционирования общественного транспорта на муниципальных маршрутах.

Мэрия постановила, что возмещению подлежат фактически произведенные затраты перевозчиков, в том числе расходы на горюче-смазочные материалы, автозапчасти, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. Также субсидируется заработная плата работников, непосредственно занятых на пассажирских перевозках, и обязательные отчисления от нее. Предоставление субсидий носит заявительный характер и осуществляется по результатам отбора. То есть перевозчики сами должны обращаться в администрацию за компенсацией своих расходов.

Отбор проводится способом запроса предложений на основе заявок участников, которые ранжируются по очередности поступления. Участники должны соответствовать ряду требований. Так, обязательно отсутствие у них задолженности по налогам и статуса иностранного агента или офшорной компании, наличие действующего муниципального контракта на перевозки. Заявки на субсидии будет принимать городское управление ЖКХ.

Размер субсидии для каждого перевозчика рассчитывается по специальной формуле, как разница между фактическими расходами на осуществление перевозок и доходами от них за отчетный период. Результатом предоставления субсидии является количество выполненных рейсов по расписанию в объеме, предусмотренном муниципальным контрактом. Получатели субсидий обязаны ежемесячно отчитываться перед мэрией о своих реальных расходах. В случае нарушения условий получения субсидии, в том числе недостижения показателей по количеству выполненных рейсов, выделенные средства должны быть возвращены в бюджет города.

Тем временем, в администрации Ливен обсудили регулярные городские пассажирские перевозки. По данным мэрии, автобусы АО «ЭкоСервис» обслуживают шесть муниципальных маршрутов. Всего задействовано 10 автобусов марок «ПАЗ» и «ГАЗель». Ежедневно на линию выходит восемь машин в будни и шесть-семь в выходные. Еще два автобуса обычно находятся в резерве. В администрации Ливен добавили, что за 2025 год пассажиропоток в городе составил 617,5 тысячи человек, выручка – 19,14 миллиона рублей. Из городского бюджета «ЭкоСервис» получил субсидию на возмещение затрат в размере 12,83 миллиона рублей. Кстати, среднемесячная зарплата сотрудников на пассажирских перевозках в Ливнах составляет 64 263 рубля.

ИА “Орелград”