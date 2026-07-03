Орловцы подали более 42 тысяч деклараций о доходах

Налоговики региона озвучили промежуточные итоги декларационной кампании.

За пять месяцев 2026 года в Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области поступило 42,6 тысячи деклараций, заполненных по типовой форме 3-НДФЛ и подлежащих камеральной проверке. По данным ведомства, это на 3,4 процента, или на 1,4 тысячи единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. На данный момент проверено уже 83,5 процента от общего числа деклараций, а средний срок проверки составил 16 дней.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС, чаще всего орловцы заявляют в декларациях право на возврат части ранее уплаченного подоходного налога. В структуре заявленных налоговых вычетов лидируют социальные вычеты, чья доля составила на данный момент 53,4 процента, на втором месте расположились имущественные вычеты в связи с приобретением жилья с долей 44,1 процента. На вычеты на долгосрочные сбережения граждан пришлось 1,3 процента деклараций, а на инвестиционные вычеты – всего 1,2 процента.

Областная налоговая служба напоминает, что получить вычет можно в упрощенном порядке, без подачи декларации и сбора подтверждающих документов. Для этого необходимо обратиться в организацию или к индивидуальному предпринимателю, оказавшим услуги, с письменным заявлением. Если у продавца есть техническая возможность, сведения о расходах налогоплательщика будут направлены в налоговый орган.

После этого гражданину остается лишь в личном кабинете на сайте ФНС подписать предзаполненное заявление на согласие получения вычета. Для вычетов, по которым упрощенный порядок не предусмотрен, необходимо заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ любым удобным способом. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика, портал госуслуг, по почте, при личном визите в налоговый орган или МФЦ. Декларацию можно представить в течение трех лет с момента расходования средств.

Более подробно узнать необходимую информацию орловцы смогут на вебинаре по вычетам и уведомлениям. Управление ФНС России по Орловской области проведет его для налогоплательщиков 16 июля в 14:00. Как уточнили в пресс-службе ведомства, специалисты расскажут о порядке получения социальных вычетов в упрощенном порядке, а также разъяснят, кто получит налоговое уведомление для уплаты имущественных налогов и НДФЛ через портал госуслуг с 1 августа 2026 года.

Кроме того, на вебинаре напомнят о порядке применения контрольно-кассовой техники при реализации услуг общественного питания и о преимуществах получения СМС-информирования о наличии налоговой задолженности. Участники онлайн-встречи узнают также о возможностях электронных сервисов ФНС России, а также о том, какие услуги налоговой службы можно получить в отделениях МФЦ региона.

ИА “Орелград”