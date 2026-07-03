На ремонт защитных укрытий выделят более двух миллиардов рублей

В Орле модернизируют систему гражданской обороны.

Администрация города Орла внесла изменения в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование системы гражданской обороны в городе Орле на 2025-2027 годы». Соответствующее постановление подписал мэр Юрий Парахин, оно опубликовано на официальном сайте мэрии. Градоначальник фактически скорректировал перечень основных мероприятий программы и объемы их финансирования. Согласно новой редакции, общий объем средств, выделенных на реализацию программы, превысит 2,44 миллиарда рублей. Из них 2,1 миллиарда заложены на 2027 год.

Главным направлением программы является приведение в порядок защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО), находящихся в муниципальной собственности и в ведении городских учреждений. Всего в программе заявлено девять пунктов по ремонту укрытий. Самые масштабные траты предусмотрены на ремонт 35 защитных сооружений, находящихся в муниципальной казне. На эти цели на 2027 год и запланированы те самые 2,1 миллиарда рублей. Еще 300 миллионов рублей пойдут на ремонт пяти укрытий, расположенных в школах и детских садах, подведомственных управлению образования, спорта и физической культуры.

Кроме того, в 2026-2027 годах должна быть разработана проектно-сметная документация для ремонта защитных сооружений на общую сумму около 36 миллионов рублей. Особое внимание в программе уделено созданию муниципальной системы оповещения населения. В 2026 году на эти цели заложено 2,9 миллиона рублей. Планируется приобрести и смонтировать блоки акустического оповещения, изготовить проектно-техническую документацию и заключить договоры с операторами связи для организации каналов.

Также программой предусмотрено: оснащение 46 сборных эвакуационных пунктов необходимым имуществом (бензогенераторы, радиостанции, носилки) на общую сумму более 1,6 миллиона рублей; приобретение средств индивидуальной защиты, приборов радиационно-химического контроля и дозиметров для объектов гражданской обороны – на 828 тысяч рублей; создание резерва мобильных технических средств оповещения – на 88,7 тысячи рублей; изготовление знаков обозначения защитных сооружений и указателей маршрутов к ним – на 100 тысяч рублей. Из постановления мэра следует, что программа реализуется под контролем управления по безопасности администрации города Орла.

ИА “Орелград”