На Орловщине увековечили память о троих участниках СВО

Мемориальные доски установили в Залегощенском районе.

Их разместили в деревне Ржаное рядом со зданием школы, где учились все трое погибших защитников Отечества – Максим Хвостов, Владимир Сергеев и Яша Нагузалов.

Максим Хвостов родился в 1984 году. Орловец погиб на СВО в 2025 году в марте. Посмертно его отметили орденом Мужества – за отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач.

Владимир Сергеев родился в 1981 году. Принимал участие в боевых действиях, происходивших в Чеченской Республике, а затем в специальной военной операции. Сергеев погиб в 2024 году в августе. Он также удостоился посмертного ордена Мужества.

Яша Нагузалов переехал в деревню Ржаное в 2001 году. Известно, что он погиб на СВО тоже в 2024 году и тоже в августе.

Информацию сообщили в областном филиале фонда «Защитники Отечества».

ИА «Орелград»