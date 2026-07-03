В Глазуновском районе незаконно добывали воду

Суд обязал казенное предприятие получить лицензию на добычу воды.

Глазуновский районный суд рассмотрел иск прокурора района к муниципальному казенному предприятию «Эконом-сервис» о возложении на него обязанности получить государственное разрешение на право пользования недрами для добычи подземных вод. Удивительно, но, судя по иску, предприятие, обеспечивающее водой жителей нескольких населенных пунктов, длительное время эксплуатировало артезианские скважины без лицензии.

Подаче иска предшествовала прокурорская проверка. Она показала, что МКП «Эконом-сервис» занимается забором, очисткой и распределением воды. За предприятием закреплены три артезианские скважины, расположенные в поселке Глазуновка, деревне Никольское и селе Тагино. За счет их эксплуатации предприятие обеспечивает водой жителей Тагинского сельского поселения. В соответствии с Законом РФ «О недрах», право пользования недрами оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Последняя является документом, удостоверяющим право пользователя на добычу полезных ископаемых, включая подземные воды, с соблюдением установленных условий. Отсутствие лицензии с точки зрения закона делает невозможным возложение на предприятие обязанностей по соблюдению требований о рациональном использовании и охране месторождения, регулярным наблюдениям за качеством и количеством добываемых вод.

Такое нарушение было выявлено в отношении трех скважин, глубина которых составляет от 80 до90 метров. Кстати, их физический износ варьируется от 24 до 33 процентов. Они переданы предприятию в оперативное управление и постоянное бессрочное пользование. Несмотря на это, разрешительные документы на добычу воды оформлены не были. В иске прокурор указал, что деятельность без лицензии нарушает интересы Российской Федерации как собственника недр. Это не позволяет обеспечить рациональное использование и охрану водных ресурсов, а также нарушает права неопределенного круга лиц на предоставление качественных услуг в сфере водоснабжения.

Представитель ответчика в судебном заседании признал исковые требования в полном объеме. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал МКП «Эконом-сервис» в течение одного года со дня вступления решения в законную силу получить лицензию на право пользования недрами для добычи подземных вод за счет эксплуатации трех артезианских скважин. Такой срок суд признал разумным с учетом общественной значимости вопроса и необходимости соблюдения баланса публичного и частного интересов.

ИА “Орелград”