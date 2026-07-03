Олег Карпиков: «Когда доброта становится праздником»

27 июня состоялся выпускной вечер в первой и во второй школе Малоархангельского района. Почетный гражданин города Орла, генеральный директор ООО «Кант» Олег Карпиков присутствовал на торжественном мероприятии в новом качестве – как Почетный гражданин и Малоархангельского района.

Крепкая дружба

Активное участие в жизни Малоархангельского района Олег Владимирович принимает не так давно, однако для местных жителей и администрации он уже успел стать настоящим другом.

– У каждого района, нашей области есть проблемы, которые необходимо решать. Помогать необходимо, но невозможно помочь всем и сразу. Я обратился к главе Малоархангельского района Петру Матвейчуку с предложением о сотрудничестве и встретил самый горячий отклик. Петр Васильевич оказался человеком с принципами и убеждениями, искренне радеющим за благополучие местных жителей.

Забота о будущем

Стремление Олега Карпикова помогать детским образовательным учреждениям широко известно. Он содействует в ремонтах и модернизации городских и сельских школ, способствует культурному обогащению и развитию подрастающего поколения, помогая детям бывать в музеях и на концертах.

– Лично для меня это очень важно, – делится Олег Владимирович. – Культура важная составляющая в жизни человека ровным счетом, как и образование, работа, спорт. В купе это дает очень хороший результат, мы становимся развитыми, способными созидать и достигать успеха. Но, уже не одно десятилетие мы наблюдаем довольно удручающую тенденцию: молодые люди, родившиеся и сформировавшиеся на селе, покидают свою малую Родину и уезжают искать свое счастье в мегаполисах. Конечно это объяснимо: они заинтересованы в возможности получить хорошее образование и устроиться на достойную работу, обеспечить своей семье хороший уровень жизни. Чисто по-человечески его мотивация понятна. Поэтому я убежден, что наша первоочередная задача на сегодня – глобально возрождать село. У людей должна быть работа, должна быть возможность качественно и с удовольствием организовать свой досуг. За молодежью наше будущее, будущее нашей страны, поэтому для них нужно сделать максимум.

Во взрослую жизнь

Праздник, организованный в Малоархангельском районе для выпускников, был очень презентабельным и запоминающим. Олег Карпиков способствовал тому, чтобы вчерашние школьники запомнили этот день. Он оказал хорошую материальную помощь. Зал был красиво украшен, и организация мероприятия была на высшем уровне. Состоялся концерт, участие в котором приняли не только ученики, но и их родители.

Всем собравшимся действительно было, что отпраздновать и за что погордиться: в Малоархангельском районе есть ребята, которые набрали 100 балов по сданным экзаменом, большое количество медалистов, хорошистов, а также имеются выпускники, которые отличились своими творческими способностями и также получили свои награды.

– Для человека можно сделать что угодно, предоставить ему самые лучше условия, но все это не будет иметь смысла, если он сам ни к чему не стремится, – говорит глава района Петр Матвейчук. – Отрадно видеть, что наши дети стремятся. В районе многое делается для материального обеспечения школ, наши ученики получают качественное, современное образование, способное открыть им дорогу в достойную взрослую жизнь. И ребята хотят учиться! Они, понимают значимость образования, осознают, каким богатством для человека являются трудолюбие и знания. Начав сотрудничать с Олегом Карпиковым, я с удовольствием отметил про себя, что это не просто неравнодушный и щедрый человек. Это человек, имеющий свою крепкую систему ценностей. Ощущение собственной личной ответственности за свое и чужое будущее – одна из них. Являясь руководителем, он знает, что опыт можно приобрести, навыки – выработать, а дисциплинированность, желание трудиться и образованность бесценны. Во время подготовки к выпускному баллу, я в очередной раз убедился, что наши с ним человеческие ценности совпадают, а значит, и дальнейшее сотрудничество должно стать плодотворным.

Признание заслуг

Выпускной балл в Малоархангельске стал для Олега Карпикова первым официальным и торжественным мероприятием, на котором он присутствовал в качестве Почётного гражданина Малоархангельского района.

Решение о присвоении ему этого звания было принято 24 июня на 70-м заседании районного Совета народных депутатов.

«С целью признания значимого вклада в увековечивание памяти населения о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и сражениях советских воинов на Малоархангельской земле, большого вклада в патриотическое воспитание граждан, благотворительной и общественной деятельности с высокими полезными результатами для Малоархангельского района, и в соответствии с Положением «О почетном гражданине Малоархангельского района» Малоархангельский районный Совет народных депутатов решил: присвоить звание «Почетный гражданин Малоархангельского района» Карпикову Олегу Владимировичу», – так решение обосновано в официальной формулировке.

Петр Матвейчук говорит проще, от сердца:

– Присвоить звание Почётного гражданина Олегу Карпикову вдвойне приятно, потому что я точно знаю: всё, что он делает, Олег Владимирович делает не ради наград. Это звание – наш способ выразить ему свою искреннюю признательность. К тому же, решение Совета народных депутатов представляется мне просто напросто логичным: если человек много делает для малоархангельской земли, заботится о благополучии и комфорте живущих на ней людей, способствует тому, чтобы наша молодежь берегла память о прошлом, но при этом была устремлена в будущее, значит, этот человек – один из нас, Почётный гражданин Малоархангельского района.

Ставший Почётным гражданином уже четвертого муниципального образования Орловской области Олег Карпиков о присвоении ему звания отзывается скромно:

– Мне было бесконечно приятно узнать, что, по мнению местных жителей, я заслужил это. Быть Почётным гражданином значит быть причастным, нести ответственность и оставаться достойным этого звания. Любая оказанная мной помощь всегда является в первую очередь следствием моей внутренней потребности сделать нечто хорошее и нужное. Если мое желание участвовать в общественной жизни Малоархангельского района привело к такому хорошему результату, то осмелюсь предположить, что я и правда сумел сделать нечто полезное и важное.

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