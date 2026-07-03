Около восьми миллионов рублей получит мценская молодежь

Во Мценске скорректировали молодежную политику.

Мэрия Мценска внесла изменения в муниципальную программу «Молодежная политика города Мценска», рассчитанную на 2026-2028 годы. Из паспорта обновленной программы следует, что общий объем ее финансирования на трехлетний период составит почти 8,38 миллиона рублей. Из них средства местного бюджета составят около 3,9 миллиона рублей, еще 4,48 миллиона рублей поступят из федерального и областного бюджетов.

Программа включает в себя три подпрограммы, охватывающие разные направления работы с молодежью. Так, подпрограмма «Молодежь города Мценска», на реализацию которой предусмотрено 1,2 миллиона рублей за три года, предусматривает информирование молодых граждан о возможностях развития и поддержку волонтерских инициатив, патриотические мероприятия, посвященные памятным датам России, акции для поддержки молодых семей.

В ее же рамках присуждаются ежегодные муниципальные премии и стипендии одаренным школьникам и спортсменам, а также премии в области художественного и музыкального творчества, проведение городских конкурсов, фестивалей и муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» получила финансирование в объеме 210,3 тысячи рублей.

Она направлена на антинаркотическую пропаганду среди молодежи. В ее рамках планируются круглые столы с врачами-наркологами, акции «Сообщи, где торгуют смертью», конкурс плакатов «Молодежь за безопасное будущее», а также спортивные мероприятия под девизом «Спорт против наркотиков». Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Мценске» стала самой капиталоемкой, так как на нее выделено почти 7 миллионов рублей.

Из них 2,48 миллиона рублей поступят из городского бюджета, 4,48 миллиона рублей – из вышестоящих бюджетов. Средства пойдут на предоставление молодым семьям субсидий на строительство или приобретение жилья, а также на оплату первоначального взноса по ипотечным кредитам. Самые скромные вложения запланированы на 2026 год – чуть более 2,16 миллиона рублей. В 2027 году объем финансирования увеличат до 2,98 миллиона рублей, а пик финансирования придется на 2028 год, когда будет выделено 3,23 миллиона рублей. Этапы не выделяются, по сути, программа будет реализовываться одним этапом на протяжении всех трех лет.

ИА “Орелград”