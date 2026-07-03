Житель Орла пожаловался в суд на диван не той модели

Свои претензии ему удалось подтвердить документально.

В Орле Железнодорожный районный суд рассмотрел очередной иск о защите прав потребителей. Поводом для обращения в суд послужила неудачная покупка мебели. Как следует из материалов дела, иск подал местный житель. Суду он сообщил, что приобрел диван в демонстрационном зале компании-продавца. Договорился о том, что товар доставят ему на дом и соберут его на месте специалисты этой же компании. Однако покупка не оправдала ожиданий покупателя.

С его слов, при сборке выяснилось, что по габаритам, расцветке, размеру и комплектации доставленный диван не соответствует той модели, которую он выбрал в салоне. Мириться с этим покупатель не стал и заявил продавцу претензию: дескать, доставленный диван не отвечает его потребностям. Покупатель просило либо заменить диван на ту модель, которую он выбрал изначально, либо забрать диван обратно, а ему вернуть уплаченные деньги. Однако претензия покупателя была проигнорирована, и суд для него стал фактически единственным инструментом для решения внезапно возникшей проблемы.

Как сообщили в пресс-службе суда, доводы истца оказались более убедительными, чем возражения ответчика. И его требования были удовлетворены. Суд постановил расторгнуть договор купли-продажи мебели. Продавца обязали выплатить в пользу истца полную стоимость товара, а также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Кроме того, суд обязал ответчика своими силами и за свой счет демонтировать и вывезти диван из квартиры истца.

Помимо этого, с компании в пользу покупателя взысканы судебные расходы, а в доход муниципального образования «город Орел» взыскана также государственная пошлина. Решение еще не вступило в законную силу, вполне возможно, что спор перейдет в апелляционную инстанцию. Это далеко не единственный спор, связанный с неудачными покупками. Так, ранее Управление Роспотребнадзора по Орловской области обратилось в суд, действуя в интересах покупателя, который столкнулся с проблемой при заказе товара на платформе крупного маркетплейса.

Покупателю отказали в возврате денег за доставленный товар, который не соответствовал заказанному им товару. Данный спор рассматривал мировой судья судебного участка № 4 Железнодорожного района города Орла. И он тоже встал на сторону потребителя, взыскав с ответчика – индивидуального предпринимателя – стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма взыскания составила 13,6 тысячи рублей. Продавец пытался обжаловать решение в апелляционном порядке, однако Железнодорожный районный суд оставил его жалобу без удовлетворения, подтвердив законность первоначального решения.

ИА “Орелград”