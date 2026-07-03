В Орле станцуют вальс

В Орле начали отмечать День семьи, любви и верности.

Город Орел уже начал отмечать День семьи, любви и верности, который ежегодно празднуется 8 июля. К этому поистине светлому празднику в «Бунинке», например, подготовили тематическую книжную выставку. А чуть позже в сквере имени Героя Ермолаева состоится праздничная программа «Вальс любящих сердец». Так, в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина уже открылась выставка «Все начинается с любви», которая проработает по 16 июля.

Как пояснили в «Бунинке», экспозиция приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в день памяти святых князя Петра и его жены Февронии Муромских, покровителей семьи и христианского брака. История этого праздника насчитывает несколько веков, а в качестве светского торжества он отмечается в нашей стране с 2008 года. Тогда же появилась медаль «За любовь и верность», а символом праздника стала ромашка, поскольку ее цветение приходится на июль.

На страницах периодических изданий, представленных на выставке, а именно журналов «Власть», «Родина», «Социальная политика и социология», «Клуб», «Читаем, учимся, играем» и др., писатели, деятели культуры и эксперты размышляют о важности семьи в жизни общества, ее роли в воспитании, о новых семейных традициях и о том, как сохранить любовь и верность в современном мире. Эти издания уже доступны посетителям выставки.

А 8 июля в 18:00 в сквере имени Героя Ермолаева жителей и гостей города ждет праздничная программа «Вальс любящих сердец». Организатором мероприятия выступает Орловский областной центр народного творчества. Гостей праздника ждет насыщенная программа. Как обещают организаторы, особые слова признательности прозвучат в адрес супружеских пар, которые на протяжении многих лет сохраняют любовь и верность, являясь достойным примером для молодого поколения.

Для влюбленных и семейных пар будет организован мастер-класс по изготовлению ромашки из различных материалов, то есть каждый желающий сможет создать памятный сувенир своими руками. Кроме того, всех желающих научат основам вальса, чтобы затем закружиться в танце под звуки знаменитых романтических мелодий. Гостей также ждут тематические викторины и интерактивные задания, посвященные семейным традициям, истории праздника, пословицам и легендам о любви и верности.

Украшением вечера обещает стать исполнение любимых семейных песен. На протяжении всего мероприятия будет работать тематическая фотозона, где каждый сможет сохранить яркие воспоминания о празднике. Праздничная программа «Вальс любящих сердец» станет прекрасной возможностью выразить любовь и благодарность самым близким людям, вспомнить счастливые моменты и создать новые семейные традиции, добавили в Орловском областном центре народного творчества.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”