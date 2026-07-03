В Орловской области вводят особый порядок продажи бензина с 4 по 25 июля

Опубликовано решение оперативного штаба.

В соответствии с указом Президента РФ от 19 октября 2022 года № 757, оперативный штаб Орловской области утвердил временные меры по регулированию отпуска бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100. Решение направлено на удовлетворение нужд населения, обеспечение работы транспорта и усиление общественной безопасности.

С 4 июля вводится дифференцированный график заправки в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. В четные даты (4, 6, 8 июля и далее) бензин получают машины с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные дни (5, 7, 9 июля и т.д.) — транспорт с первой цифрой 1, 3, 5, 7 или 9. Этот порядок будет действовать до 25 июля включительно.

Для всех автомобилей устанавливается лимит — не более 30 литров бензина за одну заправку. При этом все автозаправочные станции с 00:00 4 июля переходят на круглосуточный режим работы.

Предусмотрен ряд исключений. В Орле определят не менее пяти АЗС (три у «Орелнефтепродукта» и две у «Газпром сеть АЗС»), где бензин будут продавать без ограничений по номеру автомобиля (Московское шоссе, 173а; Карачевское шоссе, 110; ул. Автогрейдерная, 1а; ул. Поселковая, 21; Карачевское шоссе, 92.). Также без графика смогут заправляться все машины на станциях, расположенных вдоль федеральных трасс М-2, Р-119 и Р-120.

“Отпуск бензина указанных марок вне зависимости от комбинации цифр государственного регистрационного номера автотранспортного средства с приоритетным (при наличии возможности) отпуском бензина автотранспортным средствам с кодом региона регистрации 57 государственного регистрационного номера автотранспортного средства”.

Отдельный порядок предусмотрен для спецтранспорта, обеспечивающего жизнедеятельность региона: скорой помощи, коммунальных служб, аварийных бригад и других критически важных организаций. Для них на специально выделенных колонках и АЗС будет создан резерв топлива и гарантирован бесперебойный отпуск. Перечень такого транспорта до 2 июля формируют территориальные органы власти и главы муниципалитетов. До 3 июля департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области составит единый сводный список и направит его операторам АЗС.

Заправка спецтранспорта будет осуществляться при наличии путевого листа, подтверждающего участие в обеспечении жизнедеятельности региона.

Отметим, в понедельник губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучивал более жесткие ограничения. Так, предполагалось, что авто по номерам будут заправляться один раз в пять дней. Для транспорта, зарегистрированного в других регионах, собирались выделить несколько отдельных заправок. Эти идеи назвали дискриминацией.

ИА “Орелград”