Орловец чуть не лишился свободы из-за находки на улице

То, что он принял за удачу, привело его на скамью подсудимых.

Довольно показательное уголовное дело рассмотрел Мценский районный суд Орловской области. Оно было возбуждено в отношении местного жителя, обвиняемого в краже мобильного телефона. Причем преступление было совершено при таких обстоятельствах, в которых в любой момент может оказаться практически любой человек. Впрочем, все решила алчность, поскольку фигурант мог выбрать и законный вариант своих действий.

Случилось же с ним то, от чего орловцев постоянно предостерегает полиция. Согласно материалам дела, амчанин шел по улице. Находясь примерно в20 метрахот остановки общественного транспорта, он заметил лежавший на пешеходной дорожке мобильный телефон. Это был дорогой аппарат известного бренда «Apple». Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, амчанин подобрал гаджет стоимостью 40 тысяч рублей.

Он должен был попытаться найти владельца утерянной вещи или хотя бы сдать гаджет в полицию, чтобы уже та нашла хозяина. Но амчанин, видимо, подумал, что ему крупно повезло. Он решил оставить гаджет себе, а следствие расценило это решение как хищение чужого имущества, да еще и в крупном размере, учитывая стоимость мобильника. За такое преступление вполне можно угодить за решетку. Однако в ходе судебного заседания потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Женщина сообщила суду, что не имеет претензий к подсудимому, так как причиненный вред он возместил в полном объеме. Она пояснила, что подсудимый не только принес ей извинения, но и компенсировал стоимость телефона. Сам подсудимый полностью признал вину и поддержал ходатайство потерпевшей. Он подтвердил, что загладил вред добровольно. Суд, изучив обстоятельства дела, пришел к выводу, что обвиняемый предпринял надлежащие меры для нейтрализации негативных последствий преступления.

«Учитывая мнение потерпевшей и соблюдение всех необходимых условий, предусмотренных законом, судья принял решение прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – сообщила пресс-служба Мценского районного суда.

ИА “Орелград”