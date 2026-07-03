Орловские подростки перестали грабить и вымогать

Подростковая преступность в Орловской области снизилась на треть.

Как сообщила пресс-служба губернатора, такая информация прозвучала на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Орловской области, прошедшем под председательством руководителя департамента региональной безопасности Трофима Шутько. Так, с докладом выступил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних УМВД России по Орловской области Алексей Пиняев.

По данным ведомства, за 5 месяцев 2026 года уровень подростковой преступности в регионе сократился на 30,8 процента. Количество несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений, снизилось на 40 процентов. Удельный вес подростковой преступности в общей структуре криминала уменьшился с 4,3 процента до 2,4 процента.

«Благодаря профилактической работе не допущено совершения несовершеннолетними побоев, разбоев, вымогательств, умышленного уничтожения имущества и хулиганств. Не зарегистрировано случаев совершения подростками преступлений в состоянии наркотического или токсического опьянения», – следует из информации регионального УМВД.

Было отмечено, что в регионе действует разветвленная сеть учреждений социального обслуживания во всех муниципальных образованиях. На постоянном сопровождении находятся 1359 детей из 600 семей, где родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. За 5 месяцев текущего года в специализированных учреждениях социально-реабилитационные мероприятия прошли 174 подростка.

Для поддержки семей в организации летнего отдыха детей задействованы 37 бюджетных учреждений социального обслуживания. На базе Кризисного центра помощи женщинам и детям «Орловский» работает Детский телефон доверия. С начала года на линию поступило 965 обращений, из них 526 – непосредственно от несовершеннолетних. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних провели 1067 лекций в школах, в СМИ силовики опубликовали 112 статей по профилактике правонарушений.

За 5 месяцев текущего года благодаря успешной наставнической работе 60 «трудных» подростков были сняты с учета в связи с исправлением поведения. В УМВД также отмечают, что еще в январе 2026 года был разработан и в настоящий момент реализуется комплекс дополнительных профилактических мероприятий. В органы власти и местного самоуправления за отчетный период времени было направлено 406 информаций по вопросам трудоустройства, обучения и социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В период летних каникул с 1 июня по 31 августа на территории Орловской области проводится и комплекс оперативно-профилактических мероприятий для обеспечения безопасности детей в учреждениях оздоровления и отдыха, а также при перевозках организованных групп. К слову, Трофим Шутько подчеркнул необходимость максимального повышения вовлеченности подрастающего поколения в различные формы досуговой занятости, а именно в общественные движения, проектную деятельность, секции и кружки. Он также отметил важность привлечения к этой работе общественных организаций, духовенства, ветеранов боевых действий и патриотических молодежных движений.

ИА “Орелград”