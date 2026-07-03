В Орловской области не будут пижамы выдавать пьяным бродягам

Обновлены нормативы обеспечения мягким инвентарем в соцучреждениях.

Правительство Орловской области обновило нормативы обеспечения мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг. Документ актуализирует нормы выдачи одежды, обуви и постельных принадлежностей для различных категорий граждан, находящихся в учреждениях соцобслуживания. По данным производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, постановлением правительства обновлены нормативы для домов социального обслуживания общего типа, специальных домов-интернатов, геронтологических центров, психоневрологических интернатов и комплексных центров соцобслуживания, включая отделения домов ветеранов.

Нормативы разделены по гендерному принципу. Например, мужчинам положен костюм-двойка на 3 года, четыре пары брюк на 2 года и шесть пар носков в год; женщинам – утепленное платье или юбка на 3 года, два летних платья или юбки на 2 года и три бюстгальтера в год. Для маломобильных граждан, неспособных передвигаться самостоятельно, предусмотрены дополнительные позиции и увеличенные нормы выдачи: нагрудники для кормления – пять штук в год, влагонепроницаемые наматрасники – две штуки на 3 года, а также увеличенное количество постельного белья, одеял, подушек и полотенец.

Изменения коснулись и центров помощи бездомным и кризисных центров. Так, в центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий получателям предоставляются теперь и литые сланцы. При этом для специализированного отделения помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, из нормативов исключены некоторые позиции, в том числе: байковые одеяла, пледы, покрывала, полотенца вафельные и махровые, ночные пижамы, сорочки и прикроватные коврики.

Также утверждены нормативы для центров социальной профилактики и реабилитации инвалидов, кризисного центра помощи женщинам и детям, а также социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Дети, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в центрах помощи детям, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем по утвержденным нормам. Обеспечение предоставляется со дня прибытия ребенка в организацию для детей-сирот и до завершения его пребывания в этой организации.

Дополнительные положения постановления правительства гласят: по заявлениям получателей соцуслуг и на основании решения комиссии учреждения допускается выдача мягкого инвентаря сверх установленных нормативов, а также по отдельным позициям (спортивная одежда, головные платки, пижамы, коврики и др.). Замена инвентаря ранее установленного срока возможна в случае износа или непреднамеренной порчи при невозможности ремонта, а также при несоответствии размера. Срок носки может быть продлен по решению комиссии, если вещь находится в надлежащем состоянии.

Отметим, что обновленные нормативы не распространяются на обеспечение сезонной, спортивной и резиновой обувью для получателей, уже обеспеченных ортопедической обувью по индивидуальным программам реабилитации, а также на всех видах обуви – для граждан с ампутированными культями обеих нижних конечностей. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по социальной политике.

ИА “Орелград”