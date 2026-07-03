Орловского полицейского заподозрили в сбыте наркотиков

3.7.2026 | 16:25 Важное, Криминал, Новости

Он заключён под стражу.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Информацию сообщили в Объединённой пресс-службе судов Орловской области. Соответствующее решение вынес Железнодорожный районный суд Орла.

Известно, что мужчина служит в структуре Линейного отдела МВД на станции Орёл, причём именно в Отделе по контролю за оборотом наркотиков (в качестве оперативного уполномоченного).

Кроме того, уточняется, что предполагаемое преступление было совершено с использованием служебного положения. Орловцу вменяют 228.1 УК, часть 4.

Пока что суд постановил заключить его под стражу на два месяца, однако решение ещё не вступило в законную силу.

ИА “Орелград”


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