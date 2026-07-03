В Орле бригадира будут судить из-за ЧП на производстве

3.7.2026 | 16:39 Новости, Происшествия

Работник выжил, но серьёзно повредил руки.

Фото: vk.com/club56875931

Как рассказали в орловском управлении СКР, делом занимались в подразделении по Железнодорожному району. ЧП произошло в 2025 году 21 ноября на одном из предприятий.

Бригадир допустил работника к труду на прессе, но не обеспечил надлежащее техобслуживание и ремонт механизма. При этом на прессе была повреждена изоляция проводников.

В результате механизм сработал самопроизвольно. Результатом стали “повреждения в виде размозжения верхних конечностей” (которые квалифицировали как тяжкий вред, причинённый здоровью сотрудника предприятия).

Бригадиру вменили нарушение правил техники безопасности (143 УК, часть 1). “Обвиняемый полностью признал вину”, – отметили в ведомстве.

На данный момент дело передано в суд для рассмотрения.

ИА “Орелград”


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